В МИД РФ заявили, что Россия и США настроены продолжать работу по Украине

Москва22 мая Вести.Соединенные Штаты и Россия сохраняют настрой на продолжение работы по украинскому вопросу. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В беседе с "Ведомостями" он подчеркнул, что нет оснований утверждать о замедлении диалога между Москвой и Вашингтоном.

На высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странами сказал Рябков

Он подчеркнул, что нынешняя администрация США в значительной мере отошла от "догматического либерал-глобалистского мировоззрения", а подход Вашингтона в отношении кризиса на Украине ориентирован на результат.

Однако применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся, особо подчеркну, от признания важности учета первопричин развернутого странами НАТО против России конфликта сообщил дипломат

Он также отметил, что Москва и Вашингтон, являясь крупнейшими ядерными державами, несут особую ответственность за судьбы мира.