Москва22 маяВести.Соединенные Штаты и Россия сохраняют настрой на продолжение работы по украинскому вопросу. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В беседе с "Ведомостями" он подчеркнул, что нет оснований утверждать о замедлении диалога между Москвой и Вашингтоном.
На высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странамисказал Рябков
Он подчеркнул, что нынешняя администрация США в значительной мере отошла от "догматического либерал-глобалистского мировоззрения", а подход Вашингтона в отношении кризиса на Украине ориентирован на результат.
Однако применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся, особо подчеркну, от признания важности учета первопричин развернутого странами НАТО против России конфликтасообщил дипломат
Он также отметил, что Москва и Вашингтон, являясь крупнейшими ядерными державами, несут особую ответственность за судьбы мира.