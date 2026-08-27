Нарышкин: во встрече с главой ЦРУ Рэтклиффом нет ничего необычного

Нарышкин назвал встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом "рабочим форматом" Нарышкин: во встрече с главой ЦРУ Рэтклиффом нет ничего необычного

Москва27 авг Вести.Встреча с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву была "рабочим форматом". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он подтвердил журналистам, что провел встречу с Рэтклиффом.

Встреча состоялась, в этом нет ничего необычного сказал Нарышкин

Глава СВР отметил, что почти каждую неделю проводит встречи в очном или онлайн-формате с руководителями спецслужб с разных континентов.

Глава ЦРУ прибыл в Москву 25 августа. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его целью были контакты с российскими спецслужбами.

Позднее американский президент Дональд Трамп сообщил, что встреча была отчасти рутинной поездкой.