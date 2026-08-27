Москва27 авгВести.Встреча с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву была "рабочим форматом". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он подтвердил журналистам, что провел встречу с Рэтклиффом.
Встреча состоялась, в этом нет ничего необычногосказал Нарышкин
Глава СВР отметил, что почти каждую неделю проводит встречи в очном или онлайн-формате с руководителями спецслужб с разных континентов.
Глава ЦРУ прибыл в Москву 25 августа. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его целью были контакты с российскими спецслужбами.
Позднее американский президент Дональд Трамп сообщил, что встреча была отчасти рутинной поездкой.