Москва25 авгВести.Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл с визитом в Москву, заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
Подробности визита не уточнялись.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сегодня посещает Москвунаписал Равид в соцсети X
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву был отложен. Причины решения не уточнялись.