Axios: директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с визитом в Москву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву, утверждают в Axios Axios: директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с визитом в Москву

Москва25 авг Вести.Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл с визитом в Москву, заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Подробности визита не уточнялись.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сегодня посещает Москву написал Равид в соцсети X

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву был отложен. Причины решения не уточнялись.