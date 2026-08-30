Песков: президенту доложили о результатах поездки главы ЦРУ в Россию

Песков: Путину доложили о результатах поездки главы ЦРУ в Россию Песков: президенту доложили о результатах поездки главы ЦРУ в Россию

Москва30 авг Вести.Президенту России Владимиру Путину известно о результатах общения главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с российскими спецслужбами. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зарубин обратился к пресс-секретарю российского лидера с вопросом, доложили ли Путину об итогах визита.

Как вы думаете, спецслужбы утаили это от главы государства? задал встречный вопрос Песков

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о переговорах с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом.