В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией и США

В Киеве заявили о готовности возобновить переговоры с Россией и США В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией и США

Москва20 авг Вести.Заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил о готовности Украины продолжать переговоры с Россией и США по вопросу урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

По словам Кислицы, дипломатический процесс необходимо сохранять при любых обстоятельствах, а прекращение переговоров может привести к негативным последствиям для Украины.

Мы готовы садиться за стол переговоров, готовы слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы заявил Кислица

Он также выразил мнение, что отказ от диалога может привести к тому, что другие страны начнут больше прислушиваться к российской позиции.

Ранее журнал American Conservative написал о том, что Украине придется вернуться к переговорам с Россией на худших условиях, чем в 2022 году.

Тем временем в Кремле сообщили о том, что сейчас нет предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования из-за позиции киевского режима.