Москва20 авгВести.Киеву придется вернуться за стол переговоров с Россией, вероятно, на гораздо худших условиях, чем в 2022 году, пишет журнал American Conservative.
По информации американского СМИ, Россия и Украина в 2022 году в Стамбуле были близки к заключению договоренности, но США и Великобритания столкнули Украину с пути переговоров и подтолкнули ее к войне.
Предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины гораздо хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войныговорится в материале
Издание приводит подборку мнений руководителей киевского режима и западных политиков, из которых следует, что именно бывший британский премьер-министр Борис Джонсон повлиял на решение о прекращении переговоров.
Турецкие официальные лица, принимавшие переговоры, также подтверждают, что Запад препятствовал их проведениюговорится в материале
Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за позиции Киева предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет.