СМИ США: Киеву придется вернуться к переговорам с РФ на худших условиях

Киеву придется вернуться к переговорам с РФ на худших условиях, чем в 2022 году СМИ США: Киеву придется вернуться к переговорам с РФ на худших условиях

Москва20 авг Вести.Киеву придется вернуться за стол переговоров с Россией, вероятно, на гораздо худших условиях, чем в 2022 году, пишет журнал American Conservative.

По информации американского СМИ, Россия и Украина в 2022 году в Стамбуле были близки к заключению договоренности, но США и Великобритания столкнули Украину с пути переговоров и подтолкнули ее к войне.

Предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины гораздо хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войны говорится в материале

Издание приводит подборку мнений руководителей киевского режима и западных политиков, из которых следует, что именно бывший британский премьер-министр Борис Джонсон повлиял на решение о прекращении переговоров.

Турецкие официальные лица, принимавшие переговоры, также подтверждают, что Запад препятствовал их проведению говорится в материале

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за позиции Киева предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет.