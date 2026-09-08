Лавров: Борис Джонсон врет, что не отговаривал Киев от заключения мира с Москвой

Лавров указал на ложь Джонсона о том, что тот не отговаривал Киев от мира с РФ Лавров: Борис Джонсон врет, что не отговаривал Киев от заключения мира с Москвой

Москва8 сен Вести.Бывший британский премьер Борис Джонсон врет, утверждая, что не отговаривал Киев от подписания мирного соглашения с Россией на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Он подчеркнул, что предупреждений и вариантов заключить мир между сторонами было более чем достаточно.

Был апрель 2022 года, когда украинцы предложили на переговорах в Стамбуле вариант урегулирования. Тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон им это категорически запретил. Он где-то сказал, что не запрещал, а сказал им самим решать: если будут воевать, то Запад продолжит их поддерживать. Он врет заявил Лавров

Он обратился к вышедшей в августе статье журнала American Conservative, в которой на нескольких страницах перечисляется, как Запад не давал Украине подписать ею же предложенные инициативы об урегулировании, которые приняла российская сторона.

Поэтому пусть они сейчас со своими "новыми идеями" не очень сильно суетятся заключил глава российского МИД

Как было указано в статье журнала, Россия и Украина в 2022 году в Стамбуле были близки к заключению договоренности, но США и Великобритания столкнули Украину с пути переговоров и подтолкнули ее к войне.

Позже замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Киев ухудшил собственные переговорные позиции, обратившись к диверсионно-террористической тактике против гражданского населения.