Джонсон: Зеленский сам принял решение продолжить конфликт с РФ в 2022 году

Зеленский сам решил продолжать конфликт с РФ в 2022 году, заявил Джонсон Джонсон: Зеленский сам принял решение продолжить конфликт с РФ в 2022 году

Москва11 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сам решил продолжать конфликт с Россией в 2022 году, заявил медиакомпании The Free Press экс-премьер Британии Борис Джонсон.

Комментируя срыв переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которые проходили между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года, политик сказал, что якобы непричастен к этому.

Все, что я хотел сказать Владимиру Зеленскому после того ужасного испытания, через которое они прошли: "Послушайте, я не могу быть большим украинцем, чем сами украинцы. Мы не можем этого сделать. Но если вы хотите продолжать борьбу, мы будем с вами" утверждает Джонсон

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что Великобритания была заинтересована в срыве российско-украинских переговоров в 2022 году.

В качестве довода Дмитриев привел слова украинского нардепа Давида Арахамии, подтвердившего, что переговоры были сорваны Украиной именно после визита Джонсона в Киев.