Москва11 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сам решил продолжать конфликт с Россией в 2022 году, заявил медиакомпании The Free Press экс-премьер Британии Борис Джонсон.
Комментируя срыв переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которые проходили между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года, политик сказал, что якобы непричастен к этому.
Все, что я хотел сказать Владимиру Зеленскому после того ужасного испытания, через которое они прошли: "Послушайте, я не могу быть большим украинцем, чем сами украинцы. Мы не можем этого сделать. Но если вы хотите продолжать борьбу, мы будем с вами"утверждает Джонсон
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что Великобритания была заинтересована в срыве российско-украинских переговоров в 2022 году.
В качестве довода Дмитриев привел слова украинского нардепа Давида Арахамии, подтвердившего, что переговоры были сорваны Украиной именно после визита Джонсона в Киев.