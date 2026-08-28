Москва28 авг Вести.Нельзя поддаваться попыткам Киева дестабилизировать общество в России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые [глава киевского режима Владимир] Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, по маркетплейсам, по гражданской инфраструктуре, путем просто террористических методов, чтобы посеять страх. Школы, детские центры, пляжи, автобусы пассажирские. Огромное количество объектов, которые никакого отношения не имеют к военному потенциалу

Он добавил, что и Запад стыдливо молчит.

Как стыдливо молчит, к сожалению, и генеральный секретарь ООН, и комиссар по правам человека. Они однозначно твердо заняли сторону [киевского режима]. Раз уж мы затронули эти террористические методы, которые стали нарастать, и то, что они начали творить в Черном море, получив от нас гораздо более сильный ответ. Я знаю, что у нас есть люди, которые … по-разному комментируют. Мало кто говорит, что мы начали. Почти все, кто сокрушается по поводу происходящего в быту, понимают, что начал Запад. Но они все чаще спрашивают, когда же мы это закончим, почему мы не можем это сделать поскорее, ну мы же мощнее