Москва27 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский лжет, когда заявляет о якобы своей готовности к переговорам с Россией об урегулировании украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам. Запись брифинга опубликована на платформе Rutube.
Захарова прокомментировала коммюнике "коалиции желающих" по итогам встречи в Киеве 24 августа, где "готовность Зеленского к переговорам" оценивалась положительно.
Это на фоне действующего указа того же самого Зеленского. Это указ 679 от 30 сентября еще 2022 года, в котором он запретил вести переговоры с руководством России. Как у нас говорят, не знаю, к чему он готовился, но готовотметила Захарова
Ранее Захарова не подтвердила заявления киевского режима о якобы проходивших непубличных контактах России с главой офиса Зеленского Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Она напомнила, что Киев делает подобные заявления только для медийного эффекта.