Захарова напомнила, что Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с РФ

Захарова поймала Зеленского на лжи в вопросе готовности к переговорам с РФ Захарова напомнила, что Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с РФ

Москва27 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский лжет, когда заявляет о якобы своей готовности к переговорам с Россией об урегулировании украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам. Запись брифинга опубликована на платформе Rutube.

Захарова прокомментировала коммюнике "коалиции желающих" по итогам встречи в Киеве 24 августа, где "готовность Зеленского к переговорам" оценивалась положительно.

Это на фоне действующего указа того же самого Зеленского. Это указ 679 от 30 сентября еще 2022 года, в котором он запретил вести переговоры с руководством России. Как у нас говорят, не знаю, к чему он готовился, но готов отметила Захарова

Ранее Захарова не подтвердила заявления киевского режима о якобы проходивших непубличных контактах России с главой офиса Зеленского Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Она напомнила, что Киев делает подобные заявления только для медийного эффекта.