Захарова: Россия не получала новых мирных инициатив от Украины и Запада

МИД РФ заявил об отсутствии новых предложений Киева по урегулированию Захарова: Россия не получала новых мирных инициатив от Украины и Запада

Москва27 авг Вести.Россия не получала официальных новых предложений по урегулированию украинского конфликта ни от Киева, ни от западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломат прокомментировала сообщения о возможных непубличных контактах руководителя офиса Владимира Зеленского с российской стороной и подготовке Киевом нового плана урегулирования.

Никаких предложений официальных по этой теме ни от Киева, ни от его западных кураторов по имеющимся каналам коммуникации не поступало сказала Захарова

Она назвала появляющиеся сообщения попыткой создать в информационном пространстве видимость стремления к миру. Захарова также отметила, что серьезные инициативы не публикуются в прессе.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что европейская сторона не выдвинула ни одного проекта мирного урегулирования. Напротив, добавил он, Запад выдвигает лишь ультиматумы абсурдного содержания.