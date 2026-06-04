Захарова сообщила, что РФ не получала от Венгрии предложений по встрече глав МИД Захарова: Будапешт не предлагал Москве провести встречу глав МИД

Москва4 июн Вести.Москва не получала от венгерской стороны официальных предложений организовать встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

После победы партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии министром иностранных дел страны стала Анита Орбан.

Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов рассказала Захарова

Между тем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт по-прежнему не будет поставлять оружие Киеву. Он отметил, что смена власти никак не повлияет на венгерскую позицию по этому вопросу.

Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия не намерена отправлять свой военный контингент на Украину в рамках миротворческой миссии после завершения конфликта.