В Кремле сообщили об отсутствии планов разговора Путина с Мадьяром Ушаков: телефонный разговор Путина и Мадьяра не планируется

Москва19 июн Вести.Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Комментарий Ушакова приводит РИА Новости.

Пока не планируется сказал помощник президента РФ

При этом Ушаков подчеркнул, что взаимодействие между Россией и Венгрией продолжается по дипломатическим каналам. По его словам, в Будапеште работает российское посольство, а в Москве — венгерское, и контакты между сторонами поддерживаются на постоянной основе.

В апреле Мадьяр заявлял, что готов ответить на звонок президента России, однако сам не будет инициировать контакт.