Москва19 июнВести.Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Комментарий Ушакова приводит РИА Новости.
Пока не планируетсясказал помощник президента РФ
При этом Ушаков подчеркнул, что взаимодействие между Россией и Венгрией продолжается по дипломатическим каналам. По его словам, в Будапеште работает российское посольство, а в Москве — венгерское, и контакты между сторонами поддерживаются на постоянной основе.
В апреле Мадьяр заявлял, что готов ответить на звонок президента России, однако сам не будет инициировать контакт.