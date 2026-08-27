Мирошник отметил отсутствие проектов мирного урегулирования со стороны Европы Мирошник: от Европы нет ни одного проекта мирного урегулирования

Москва27 авг Вести.С европейской стороны нет ни одного проекта мирного урегулирования, а только ультиматумы абсурдного содержания. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что попытки оправдания ударов ВСУ по гражданским объектам РФ со стороны Запада являются соучастием в военных преступлениях.

С европейской стороны нет ни одного проекта мирного урегулирования. То есть звучат периодически какие-то ультиматумы, зачастую очень крайне абсурдного содержания, а потом есть попытки вот такого оправдания. То есть я уже там говорил о том, что господину [президенту Финляндии Александру] Стуббу мы все-таки пытаемся напомнить о том, что существуют Женевские конвенции. Существуют нормы международного гуманитарного права, в которых удары по гражданским объектам и уж тем более по объектам снабжения гражданского населения - это есть не что иное, как военные преступления. А попытки их оправдания - это такое же соучастие в преступлениях, которое делает Запад заявил Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что количество ударов ВСУ по гражданским объектам с мая возросло в 4 раза. Он подчеркнул, что основной целью для украинских дронов является именно гражданская инфраструктура.