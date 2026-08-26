Мирошник: Запад хочет принудить РФ к переговорам терактами ВСУ, но это абсурд

Мирошник объяснил, чего Запад хочет добиться от РФ терактами ВСУ Мирошник: Запад хочет принудить РФ к переговорам терактами ВСУ, но это абсурд

Москва26 авг Вести.Запад пытается использовать теракты Вооруженных сил Украины, чтобы принудить Россию к переговорам, однако это абсурдная позиция, которая не даст им желаемого результата, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В разговоре с ТАСС дипломат подчеркнул, что удары по гражданскому транспорту - преднамеренная, осознанная стратегия украинских нацистов, главная цель которой - уничтожение мирных жителей.

Кривые объяснения со стороны западников, чтобы объяснить применение террористических методов ради принуждения к переговорам, являются абсурдными. Такие действия лишь поднимают градус настроений в российском обществе, которое требует от российской власти ужесточения ответных действий по отношению к украинским нацистам. И все попытки объяснить, что это делается ради мира, являются абсолютным абсурдом сказал Мирошник

Ранее в результате прицельного удара боевиков ВСУ по рейсовому автобусу "Лисичанск - Стаханов" в ЛНР погибли девять человек. Всего в автобусе находилось 15 человек.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в свою очередь назвал преступление ВСУ циничным, бесчеловечным и не имеющим оправдания актом терроризма.