Москва26 авг Вести.Теракты Вооруженных сил Украины против мирного населения и гражданских объектов России сужают возможности по дипломатическому урегулированию конфликта, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

Заявление Галузина прозвучало на фоне террористического удара ВСУ по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли девять человек.

Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов нашей страны действительно сузила возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса сказал Галузин

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что вместе с Киевом ответственность за теракты ВСУ несет Запад. Он отметил, что западные страны с помощью этих атак хотят принудить Россию приступить к переговорам по Украине.