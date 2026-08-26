Девять мирных граждан погибли при ударе ВСУ по автобусу "Лисичанск – Стаханов"

Девять человек погибли при ударе ВСУ по автобусу "Лисичанск – Стаханов" Девять мирных граждан погибли при ударе ВСУ по автобусу "Лисичанск – Стаханов"

Москва26 авг Вести.Девять мирных граждан погибли в результате прицельного удара украинских боевиков по рейсовому автобусу "Лисичанск – Стаханов". Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Отмечается, что транспортное средство ехало по автодороге Золотое – Первомайск. В нем находились 15 человек.

Восемь человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Ее мама получила ранения. Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована написал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что еще трем пассажирам и водителю оказана медицинская помощь – лечение продолжат амбулаторно.

Произошедшее Пасечник назвал циничным, бесчеловечным и не имеющим оправдания актом терроризма кровавого киевского режима. Он также добавил, что виновные понесут заслуженное наказание.

Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших, раненым он пожелал скорейшего выздоровления.