Москва26 авгВести.Атака Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус "Лисичанск – Стаханов" в Луганской Народной Республике не может быть ошибкой, это очередной теракт киевского режима. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Он объяснил, что оператор БПЛА в режиме реального времени видит, куда наносит удар.
Ни в коем случае ошибкой это назвать нельзя... Это очередной теракт со стороны вооруженных формирований Украинысказал Марочко
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что девять мирных жителей погибли в результате прицельного удара украинских боевиков по автобусу "Лисичанск – Стаханов". Всего в транспортном средстве находились 15 человек.