Военэксперт исключил просчет ВСУ в ударе по автобусу в ЛНР Марочко назвал терактом удар ВСУ по автобусу "Лисичанск – Стаханов" в ЛНР

Москва26 авг Вести.Атака Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус "Лисичанск – Стаханов" в Луганской Народной Республике не может быть ошибкой, это очередной теракт киевского режима. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он объяснил, что оператор БПЛА в режиме реального времени видит, куда наносит удар.

Ни в коем случае ошибкой это назвать нельзя... Это очередной теракт со стороны вооруженных формирований Украины сказал Марочко

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что девять мирных жителей погибли в результате прицельного удара украинских боевиков по автобусу "Лисичанск – Стаханов". Всего в транспортном средстве находились 15 человек.