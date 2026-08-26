В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу

В Первомайской больнице ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при теракте ВСУ В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу

Москва26 авг Вести.После удара украинского беспилотника по автобусу Лисичанск – Стаханов в ЛНР трех пассажиров и водителя доставили в Первомайскую центральную городскую больницу. О состоянии пострадавших в интервью ИС "Вести" рассказала временно исполняющая обязанности главного врача учреждения Юлия Лысенко.

Одна из пострадавших поступила в состоянии клинической смерти. Специалисты провели реанимационные мероприятия в условиях отделения реанимации. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Также в одно из отделений нашего лечебного учреждения поступила женщина с минно-взрывной травмой, ее состояние стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь. Одна из пациенток после оказания первой помощи была переведена в республиканскую больницу для дальнейшего обследования и оказания специализированной медицинской помощи сообщила она

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что девять мирных граждан погибли в результате прицельного удара украинских боевиков по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов. Транспортное средство ехало по автодороге Золотое – Первомайск. В нем находились 15 человек.