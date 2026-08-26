Москва26 авгВести.Одна из пассажиров рейсового автобуса "Лисичанск - Стаханов", раненных при атаке украинских боевиков, скончалась в больнице. Об этом сообщила врио главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко.
Одна из пострадавших поступила в состоянии клинической смерти, специалисты провели реанимационные мероприятия в условиях отделения реанимации, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизньюприводит ТАСС слова медика
На автодороге Золотое – Первомайск 26 августа противник ударил по рейсовому автобусу, в котором находились 15 человек. Ранее сообщалось о 9 погибших и 6 пострадавших.
Главврач также добавила, что одна из пациенток после оказания первой помощи в больнице Первомайска была переведена в республиканскую больницу для дальнейшего обследования и оказания специализированной медицинском помощи, а пострадавший водитель после проведенного обследования отказался от госпитализации — назначено амбулаторное лечение.
По факту атаки СК РФ возбудил уголовное дело.