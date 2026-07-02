После удара ВСУ по маршрутке в Лисичанске госпитализированы 9 человек Минздрав: 9 человек госпитализированы после удара ВСУ по Лисичанску

Москва2 июл Вести.В результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по маршрутному такси в Лисичанске госпитализированы девять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В больницы ЛНР госпитализированы 9 пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь цитирует его слова ТАСС

Как уточняется, еще трое пострадавших получили медпомощь амбулаторно.

Ранее 2 июля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в MAX сообщил, что ВСУ нанесли удар по маршрутке в период возвращения мирных жителей домой с работы, пострадали 12 человек. Кроме того, в Перевальском муниципальном округе и Первомайске БПЛА атаковали гражданские грузовые автомобили, в результате чего один человек получил ранения.