Пострадавшим в ЛНР от удара по маршрутке организуют консультации по телемедицине

Пострадавшие после удара по маршрутке в ЛНР получат консультации по телемедицине Пострадавшим в ЛНР от удара по маршрутке организуют консультации по телемедицине

Москва3 июл Вести.Для раненых в результате атаки украинских войск на маршрутное такси в Лисичанске организуют телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медцентров. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, 9 пострадавших доставлены в больницы ЛНР, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами", — сказал Кузнецов журналистам, передает РИА Новости.

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