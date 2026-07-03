Москва3 июлВести.Для раненых в результате атаки украинских войск на маршрутное такси в Лисичанске организуют телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медцентров. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
По его словам, 9 пострадавших доставлены в больницы ЛНР, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами", — сказал Кузнецов журналистам, передает РИА Новости.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по городскому автобусу.