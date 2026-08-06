Москва6 авгВести.Украинские боевики нанесли ракетный удар по складу с безалкогольными напитками в Луганске, пострадали пятеро. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX.
Утром враг нанес ракетный удар по Луганску. Неонацисты атаковали складское помещение с безалкогольными напитками в Артемовском районе города. Ранения получили 5 человекговорится в сообщении
Пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения.
Еще два мирных жителя получили ранения при ударе ВСУ по приусадебному участку в Сватовском муниципальном округе ЛНР. Также женщина пострадала в результате атаки украинского БПЛА на частный дом в Кременском муниципальном округе.