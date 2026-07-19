Москва19 июлВести.Украинские беспилотники атаковали продуктовый рынок в Луганске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В Луганске украинские БПЛА атаковали территорию оптового продуктового рынка "Околица", повреждены гражданские грузовикинаписал он в мессенджере МАХ
Еще одной целью противника стал легковой автомобиль мирных жителей в Троицком муниципальном округе, при атаке женщина погибла, ее супруг получил ранения.
В Кременной пострадали пожилые мужчина и женщина. Они под наблюдением врачей.