Москва13 июнВести.Центральный рынок в городе Сватово Луганской Народной Республики атакован ВСУ, сообщил в мессенджере MAX глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранения получили семь человек, все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, им оказывается помощь.
ВФУ совершили очередную террористическую атаку. Утром, в разгар выходного дня, вражеский БПЛА нанес удар по центральному рынку в Сватовоговорится в публикации
Ведутся работы по ликвидации последствий атаки, на месте удара работают сотрудники Следственного комитета.
Пасечник подчеркнул, что удар по гражданскому объекту носил целенаправленный характер, был направлен против мирных жителей ЛНР и не имел "военного смысла".
Глава региона также отметил, что только за минувшие сутки ВСУ предприняли около 40 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов, большую часть дронов сбили силы ПВО и бойцы мобильных огневых групп.