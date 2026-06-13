Семь человек пострадали при ударе ВСУ по рынку в городе Сватово

ВСУ ударили по центральному рынку в городе Сватово, ранены семь человек Семь человек пострадали при ударе ВСУ по рынку в городе Сватово

Москва13 июн Вести.Центральный рынок в городе Сватово Луганской Народной Республики атакован ВСУ, сообщил в мессенджере MAX глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранения получили семь человек, все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, им оказывается помощь.

ВФУ совершили очередную террористическую атаку. Утром, в разгар выходного дня, вражеский БПЛА нанес удар по центральному рынку в Сватово говорится в публикации

Ведутся работы по ликвидации последствий атаки, на месте удара работают сотрудники Следственного комитета.

Пасечник подчеркнул, что удар по гражданскому объекту носил целенаправленный характер, был направлен против мирных жителей ЛНР и не имел "военного смысла".

Глава региона также отметил, что только за минувшие сутки ВСУ предприняли около 40 атак с помощью беспилотных летательных аппаратов, большую часть дронов сбили силы ПВО и бойцы мобильных огневых групп.