Москва26 авгВести.Уголовное дело о теракте возбуждено после гибели 9 мирных граждан в результате атаки украинских боевиков на рейсовый автобус в ЛНР. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
На автодороге Золотое – Первомайск 26 августа противник ударил по рейсовому автобусу "Лисичанск – Стаханов". В результате террористической агрессии, предварительно, погибли 9 человек, пострадали еще 6.
Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной украинскими вооруженными формированиями Украины на автобус в Луганской Народной Республике (ст. 205 УК РФ)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время идет работа по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего.