Дело возбуждено после гибели 9 человек при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Дело возбуждено после гибели 9 человек при атаке ВСУ на автобус в ЛНР Дело возбуждено после гибели 9 человек при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Москва26 авг Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после гибели 9 мирных граждан в результате атаки украинских боевиков на рейсовый автобус в ЛНР. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

На автодороге Золотое – Первомайск 26 августа противник ударил по рейсовому автобусу "Лисичанск – Стаханов". В результате террористической агрессии, предварительно, погибли 9 человек, пострадали еще 6.

Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной украинскими вооруженными формированиями Украины на автобус в Луганской Народной Республике (ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время идет работа по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего.