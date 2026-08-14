Возбуждено дело после атаки боевиков ВСУ на пассажирский электропоезд в ДНР

Возбуждено дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский электропоезд в ДНР Возбуждено дело после атаки боевиков ВСУ на пассажирский электропоезд в ДНР

Москва14 авг Вести.Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки украинских боевиков на пассажирский электропоезд в ДНР, в результате которой пострадали 6 мирных граждан. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Накануне враг с применением беспилотных летательных аппаратов ударил по пассажирской электричке сообщением "Ясиноватая – Успенская" на ж/д станции "Кутейниково" в ДНР. В результате террористической атаки пострадали шесть мирных граждан.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Назначено проведение всестороннего расследования всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и привлечены к ответственности причастные к совершению преступления.