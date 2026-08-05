По факту атаки на больницу в ДНР возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на больницу в ДНР По факту атаки на больницу в ДНР возбуждено уголовное дело о теракте

Москва5 авг Вести.Главное следственное управление СК России возбудило в связи с атакой на гражданские объекты в ДНР уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, 5 августа БПЛА самолетного типа атаковали больницу в Донецке. В результате одна женщина погибла, еще двое получили ранения.

Это очередное чудовищное преступление киевского режима. Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди подчеркнула Петренко, чьи слова приводит СК в мессенджере MAX

Следователи проведу расследование обстоятельств произошедшего, установят и привлекут к ответственности всех причастных к совершению этого преступления.