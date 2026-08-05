Пострадавшие при ударе БПЛА по больнице в Донецке были пациентами

В Донецке раскрыли подробности атаки дрона ВСУ на больницу Пострадавшие при ударе БПЛА по больнице в Донецке были пациентами

Москва5 авг Вести.В результате атаки украинского беспилотника на городскую клиническую больницу №7 Донецка погибла одна пациентка, еще две женщины пострадали. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель главного врача учреждения Олег Супрун.

По словам Супруна, дрон влетел в палату гастроэнтерологического отделения. Одну из пострадавших с минно-взрывной травмой перевели в республиканскую клиническую больницу, вторую направили в хирургию. Третья женщина скончалась – врачи не смогли ее спасти, несмотря на попытки реанимации.

Сегодня в наше лечебное учреждение был прилет беспилотника... Он влетел непосредственно в палату. Это плановое стационарное лечение, здесь располагались пациенты гастроэнтерологического отделения цитирует Олега Супруна РИА Новости

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что жертвой атаки стала женщина 1948 года рождения, ранения получили женщины 1946 и 1952 годов рождения.