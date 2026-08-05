ИС "Вести" показала последствия атаки украинского БПЛА на больницу в Донецке

ИС "Вести" опубликовала кадры разрушений после атаки дрона на больницу в Донецке ИС "Вести" показала последствия атаки украинского БПЛА на больницу в Донецке

Москва5 авг Вести.Информационная служба "Вести" опубликовала видео последствий атаки украинского беспилотника на больницу в Донецке. На кадрах видны серьезные разрушения. Дрон, по словам корреспондента, влетел в одну из палат медицинского учреждения.

В результате удара погибла женщина, еще две пациентки получили ранения. Под завалами оказалась мебель.

Ранее заместитель главного врача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун рассказал, что дрон влетел непосредственно в палату гастроэнтерологического отделения, где находились пациенты на плановом лечении. Одна из раненых переведена в республиканскую клиническую больницу, вторая - в хирургию.