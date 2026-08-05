Врач рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по больнице Донецка

В Донецке рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на больницу Врач рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по больнице Донецка

Москва5 авг Вести.В Киевском районе Донецка в результате удара дрона по больнице пострадали трое пациентов, одна из них находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом ИС "Вести" сообщил врио главного врача, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы №7 г. Донецка Олег Супрун.

Супрун отметил, что дрон влетел в палату гастроэнтерологического отделения.

Пострадали трое пациентов. Одна пациентка, к сожалению, скончалась, реанимационные мероприятия были неэффективными. Одной пациентке оказана медицинская помощь в условиях нашего хирургического отделения. Состояние ее средней степени тяжести. И одна пациентка переведена в Республиканскую клиническую больницу, в отделение нейрохирургии сообщил он

Ранее сообщалось, что в Донецке дрон ВСУ атаковал медицинское учреждение. Погибла женщина 1948 года рождения.