СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу в Запорожской области

По факту атаки ВСУ на автобус с в Запорожской области возбуждено дело о теракте СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу в Запорожской области

Москва1 авг Вести.После удара украинского беспилотника по автобусу в Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Запорожской области (ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Утром 1 августа, в субботу, боевики атаковали транспортное средство, в котором со смены возвращались работники Днепрорудненского железорудного комбината. В салоне находились водитель и 55 пассажиров.

В результате один человек погиб, еще 12 получили ранения. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.