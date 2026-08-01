Один человек погиб и 12 ранены при атаке ВСУ на автобус в Запорожской области

ВСУ ударили по автобусу в Запорожской области, есть жертва и раненые Один человек погиб и 12 ранены при атаке ВСУ на автобус в Запорожской области

Москва1 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по гражданскому автобусу в Запорожской области. В результате погиб один человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Боевики атаковали транспорт, который вез работников Днепрорудненского железорудного комбината, с применением БПЛА. В салоне находились водитель и 55 пассажиров.

На автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка, противник произвел атаку БпЛА по автобусу… Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб написал губернатор в мессенджере МАХ

Он указал, что противник не мог не видеть, что атакует мирных жителей, удар был целенаправленным.