Москва1 авгВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по гражданскому автобусу в Запорожской области. В результате погиб один человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Боевики атаковали транспорт, который вез работников Днепрорудненского железорудного комбината, с применением БПЛА. В салоне находились водитель и 55 пассажиров.
На автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка, противник произвел атаку БпЛА по автобусу… Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погибнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Он указал, что противник не мог не видеть, что атакует мирных жителей, удар был целенаправленным.