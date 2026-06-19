В Запорожской области БПЛА атаковал пассажирский автобус Балицкий: БПЛА противника атаковал пассажирский автобус в Запорожской области

Москва19 июн Вести.На территории Запорожской области произошла атака беспилотного летательного аппарата на пассажирский автобус. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что в момент удара в салоне никого не было – автобус был на стоянке. Он стоял вблизи районной больницы.

БПЛА противника атаковал пассажирский автобус Бердянск – Андреевка. … В автобусе пассажиров и водителя не было написал он в своем канале в MAX

Пассажирский транспорт получил повреждения остекления.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.