Три человека в Мелитополе пострадали при атаке украинских БПЛА

БПЛА атаковали автобусную остановку в Мелитополе, трое пострадавших Три человека в Мелитополе пострадали при атаке украинских БПЛА

Москва14 авг Вести.Город Мелитополь Запорожской области подвергся атаке беспилотников Украины. В результате налета боевой техники пострадали трое местных жителей, сообщает губернатор Евгений Балицкий.

В результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь пострадали три человека, которые в момент взрыва находились на остановке общественного транспорта написал глава области в MAX

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Там врачи оказывают им всю необходимую помощь.

На месте происшествия ведут работу оперативные службы.