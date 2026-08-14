Москва14 авгВести.Город Мелитополь Запорожской области подвергся атаке беспилотников Украины. В результате налета боевой техники пострадали трое местных жителей, сообщает губернатор Евгений Балицкий.
В результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь пострадали три человека, которые в момент взрыва находились на остановке общественного транспортанаписал глава области в MAX
Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Там врачи оказывают им всю необходимую помощь.
На месте происшествия ведут работу оперативные службы.