Пассажирский автобус вспыхнул при атаке БПЛА ВСУ в Запорожской области

Автобус с 11 пассажирами воспламенился от удара дрона в Запорожской области Пассажирский автобус вспыхнул при атаке БПЛА ВСУ в Запорожской области

Москва8 июл Вести.В Запорожской области пассажирский автобус, перевозивший мирных жителей, подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.

Транспортное средство следовало по маршруту Краснодар – Мелитополь.

На автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус пишет Балицкий

По данным губернатора, внутри находилось 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Все они вовремя покинули автобус, никто не пострадал.

К месту атаки прибыли сотрудники оперативных служб. Пассажиров эвакуировали.