Москва8 июлВести.В Запорожской области пассажирский автобус, перевозивший мирных жителей, подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.
Транспортное средство следовало по маршруту Краснодар – Мелитополь.
На автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобуспишет Балицкий
По данным губернатора, внутри находилось 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Все они вовремя покинули автобус, никто не пострадал.
К месту атаки прибыли сотрудники оперативных служб. Пассажиров эвакуировали.