Москва11 июлВести.Обычные пассажирские автобусы пострадали в результате обстрела Запородской области украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.
Он подчеркнул, что транспорт использовался только мирными жителями в гражданских целях.
В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусыговорится в сообщении
В момент атаки поблизости не было людей, поэтому никто не пострадал.
Боевики ВСУ атаковали объекты гражданской транспортной инфраструктуры в ночь на субботу, 11 июля.