Пассажирские автобусы были повреждены при обстреле ВСУ Запорожской области

При обстреле ВСУ пострадали пассажирские автобусы в Запорожской области Пассажирские автобусы были повреждены при обстреле ВСУ Запорожской области

Москва11 июл Вести.Обычные пассажирские автобусы пострадали в результате обстрела Запородской области украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.

Он подчеркнул, что транспорт использовался только мирными жителями в гражданских целях.

В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусы говорится в сообщении

В момент атаки поблизости не было людей, поэтому никто не пострадал.

Боевики ВСУ атаковали объекты гражданской транспортной инфраструктуры в ночь на субботу, 11 июля.