Москва15 июнВести.За прошедшие сутки 4 мирных жителя Запорожской области пострадали от целенаправленных атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Противник 13 раз ударил по мирным населенным пунктам.
В пгт Михайловка … при атаке поврежден легковой автомобиль, пострадали три человека —они находятся в медицинском учреждении. Вблизи села Скельки … под удар тоже попал легковой автомобиль — пострадал мужчина 1955 года рождения, он госпитализированнаписал Балицкий в своем канале в мессенджере МАХ
Также атакам ВСУ подверглись Каменско-Днепровский и Приазовский муниципальные округа, города Энергодар и Мелитополь. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и автомобилей.
Продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных боевиками. Отключения электроэнергии могут повторяться.
Все службы работают штатно. Мониторинг оперативной обстановки продолжается.