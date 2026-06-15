За сутки 4 мирных жителя Запорожской области пострадали от атак дронов ВСУ

За сутки 4 мирных жителя Запорожской области пострадали от атак ВСУ За сутки 4 мирных жителя Запорожской области пострадали от атак дронов ВСУ

Москва15 июн Вести.За прошедшие сутки 4 мирных жителя Запорожской области пострадали от целенаправленных атак украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Противник 13 раз ударил по мирным населенным пунктам.

В пгт Михайловка … при атаке поврежден легковой автомобиль, пострадали три человека —они находятся в медицинском учреждении. Вблизи села Скельки … под удар тоже попал легковой автомобиль — пострадал мужчина 1955 года рождения, он госпитализирован написал Балицкий в своем канале в мессенджере МАХ

Также атакам ВСУ подверглись Каменско-Днепровский и Приазовский муниципальные округа, города Энергодар и Мелитополь. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и автомобилей.

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных боевиками. Отключения электроэнергии могут повторяться.

Все службы работают штатно. Мониторинг оперативной обстановки продолжается.