На Запорожскую область за сутки было совершено 14 атак, 2 человека пострадали

Москва30 мая Вести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 14 раз целенаправленно атаковали Запорожскую область. В результате пострадали два человека, сообщил в мессенджере MAX губернатор Евгений Балицкий.

Мужчину ранило при атаке села Балки Васильевского муниципального округа. За ним наблюдают врачи.

В Бердянском муниципальном округе, вблизи села Бердянское поврежден грузовой автомобиль — пострадал мужчина, ему оказывается медицинская помощь отмечается в сообщении

Также при атаках ВСУ по населенным пунктам региона повреждения получили машины и частный дом.