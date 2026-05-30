Москва30 маяВести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 14 раз целенаправленно атаковали Запорожскую область. В результате пострадали два человека, сообщил в мессенджере MAX губернатор Евгений Балицкий.
Мужчину ранило при атаке села Балки Васильевского муниципального округа. За ним наблюдают врачи.
В Бердянском муниципальном округе, вблизи села Бердянское поврежден грузовой автомобиль — пострадал мужчина, ему оказывается медицинская помощьотмечается в сообщении
Также при атаках ВСУ по населенным пунктам региона повреждения получили машины и частный дом.