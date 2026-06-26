Один человек погиб и четверо ранены в Запорожской области при ударах БПЛА

18 ударов по Запорожской области: один погибший и четверо раненых Один человек погиб и четверо ранены в Запорожской области при ударах БПЛА

Москва26 июн Вести.Один человек погиб и четверо пострадали в Запорожской области в результате целенаправленных атак украинских БПЛА за минувшие сутки, написал губернатор региона Евгений Балицкий в MAX.

По его словам, зафиксировано 18 ударов по населенным пунктам.

Глава региона сообщил, что у села Новобогдановка, на автодороге Мелитополь – Васильевка, в результате атаки БПЛА был уничтожен автомобиль "Газель".

Водитель, к сожалению, погиб написал Балицкий

В Приазовском муниципальном округе в результате удара по двум автомобилям на обочине был ранен один человек. Пострадавшего госпитализировали.

В Васильевском муниципальном округе повреждены кровля кафе и здание отделения флюорографии Васильевской ЦРБ. Там пострадал мужчина 1983 года рождения. Медучреждение работает в штатном режиме, уточнил глава региона.

При каких именно обстоятельствах пострадали еще два человека, Балицкий не уточнил.