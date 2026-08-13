В ДНР шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на электричку

ВСУ атаковали электричку в ДНР, пострадали 6 человек В ДНР шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на электричку

Москва13 авг Вести.На железнодорожной станции Кутейниково в Донецкой Народной Республике была совершена атака со стороны Украины на электропоезд. В результате удара пострадали шесть человек, сообщает глава республики Денис Пушилин.

Станция находится в городском округе Иловайск, электричка двигалась по маршруту Ясиноватая – Успенская.

При атаке на пассажирский электропоезд пострадали 6 человек написал Пушилин в своем канале

Он уточнил, что тяжелое ранение у машиниста электропоезда, ранения средней степени тяжести у оператора станции. Также пострадали начальник станции, проводник и два пассажира.

Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.