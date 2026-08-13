Москва13 авгВести.На железнодорожной станции Кутейниково в Донецкой Народной Республике была совершена атака со стороны Украины на электропоезд. В результате удара пострадали шесть человек, сообщает глава республики Денис Пушилин.
Станция находится в городском округе Иловайск, электричка двигалась по маршруту Ясиноватая – Успенская.
При атаке на пассажирский электропоезд пострадали 6 человекнаписал Пушилин в своем канале
Он уточнил, что тяжелое ранение у машиниста электропоезда, ранения средней степени тяжести у оператора станции. Также пострадали начальник станции, проводник и два пассажира.
Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.