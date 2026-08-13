Москва13 авгВести.В Донецкой Народной Республике в результате ударов с воздуха со стороны Украины пострадали 17 мирных жителей. В их числе и двое несовершеннолетних, сообщает глава республики Денис Пушилин.
Ранее уже сообщалось о шести пострадавших при ударе БПЛА по электропоезду на станции Кутейниково в городском округе Иловайске.
Еще 11 человек получили повреждения в Харцызске, Мариуполе, Ясиноватой, Донецке, поселке Корсунь и Горловке. Атаке в этих населенных пунктах подверглись автомобиль, лечебное учреждение, АЗС и грузовой автомобиль. Пострадали мирные жители и сотрудники СМП.
В Горловке подросток подорвался на мине "Лепесток", также пострадал его сверстник.
Пушилин подчеркнул, что пострадавшим жителям ДНР оказывается медицинская помощь.