Москва12 авгВести.Беспилотные летательные аппараты Украины совершили удары по Донецку. От этого пострадали два человека, сообщает глава города Алексей Кулемзин.
По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в Буденновском районе пострадал парень – подросток 2011 года рождениянаписал глава Донецка в своем канале
Также в Ворошиловском районе ранения получила девушка 2002 года рождения.
Обоим пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за день в республике было зафиксировано 12 пострадавших мирных жителей.