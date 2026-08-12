Подросток и девушка в Донецке пострадали от удара БПЛА

В Донецке в результате удара БПЛА пострадали подросток и девушка Подросток и девушка в Донецке пострадали от удара БПЛА

Москва12 авг Вести.Беспилотные летательные аппараты Украины совершили удары по Донецку. От этого пострадали два человека, сообщает глава города Алексей Кулемзин.

По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в Буденновском районе пострадал парень – подросток 2011 года рождения написал глава Донецка в своем канале

Также в Ворошиловском районе ранения получила девушка 2002 года рождения.

Обоим пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за день в республике было зафиксировано 12 пострадавших мирных жителей.