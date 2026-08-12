Москва12 авгВести.Донецк оказался под ударами беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате вторжения боевой техники Украины в воздушное пространство города пострадали два человека, сообщает глава Алексей Кулемзин.
Согласно его сведениям, происшествие случилось в Ворошиловском районе.
По поступившей информации, в результате атаки БПЛА пострадали две женщины 1967 года рождения и 1984 года рождениянаписано в его сообщении
Кулемзин уточнил, что обе пострадавшие уже находятся в медицинском учреждении.