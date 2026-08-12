Две женщины из Донецка пострадали при ударе беспилотника ВСУ

На Донецк совершена атака БПЛА, пострадали две мирные жительницы Две женщины из Донецка пострадали при ударе беспилотника ВСУ

Москва12 авг Вести.Донецк оказался под ударами беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате вторжения боевой техники Украины в воздушное пространство города пострадали два человека, сообщает глава Алексей Кулемзин.

Согласно его сведениям, происшествие случилось в Ворошиловском районе.

По поступившей информации, в результате атаки БПЛА пострадали две женщины 1967 года рождения и 1984 года рождения написано в его сообщении

Кулемзин уточнил, что обе пострадавшие уже находятся в медицинском учреждении.