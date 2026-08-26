В ООН назвали атаку ВСУ на автобус в ЛНР нарушением международного права Дюжаррик: атака ВСУ на автобус в ЛНР явно нарушает международное право

Москва26 авг Вести.Террористическая атака Вооруженных сил Украины на автобус в Луганской Народной Республике нарушает международное право, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что генсек организации Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен эскалацией украинского конфликта со стороны Киева и атаками по территории России.

Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены сказал Дюжаррик

Ранее в результате прицельного удара ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск - Стаханов в ЛНР погибли 9 человек из находившихся в нем 15.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал преступление ВСУ циничным, бесчеловечным и не имеющим оправдания актом терроризма.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что за этим терактом, как и другими преступлениями Киева, стоит Запад, который с их помощью хочет вынудить Россию приступить к переговорам.