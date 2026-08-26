Военкор назвал атаки ВСУ на мирных жителей ЛНР и ДНР точной работой живодеров Военкор назвал атаки ВСУ на ЛНР и ДНР точной работой украинских живодеров

Москва26 авг Вести.Атаки ВСУ на автобус с гражданскими в ЛНР и торговый центр в Донецке не могли быть ошибкой, это точная работа украинских живодеров. Так военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков прокомментировал удары БПЛА противника по мирным жителям в новых регионах РФ.

Это не промах, это атака. …. Животные из ВСУ не ошибаются, это точная работа украинских живодеров заявил военкор

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что девять мирных граждан погибли в результате прицельного удара украинских боевиков по рейсовому автобусу "Лисичанск – Стаханов".

Также киевский режим нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Донецка, в том числе по ТРЦ, вечером 26 августа. По предварительной информации, пострадали три человека, в том числе ребенок.