Фрагменты снарядов иностранного производства найдены на месте атаки в Донецке

Появились подробности массированной ракетной атаки ВСУ на центр Донецка Фрагменты снарядов иностранного производства найдены на месте атаки в Донецке

Москва26 авг Вести.На месте массированной ракетной атаки ВСУ на центр Донецка обнаружены фрагменты, предположительно, от крупнокалиберных снарядов иностранного производства. Об этом ИС "Вести" рассказал военный следователь Следственного комитета (СК) России по ДНР.

Киевский режим нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Донецка, в том числе по ТРЦ "Донецк Сити", около крупных магазинов, остановок общественного транспорта, школ, вечером 26 августа. В результате террористической агрессии пострадали 3 человека, в том числе ребенок.

На месте обнаружены фрагменты, предположительно, от крупнокалиберных боеприпасов иностранного производства сказал собеседник

Отмечается, что все найденные обломки будут направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида боеприпасов.

Евгений Антипин, охранник одного из крупных гипермаркетов, ставший очевидцем момента удара, также рассказал, что не растерялся и вывел более 20 человек в укрытие.

Некоторые мирные граждане укрылись в подземном паркинге. По словам одной из жительниц, прозвучало 3 взрыва, и люди побежали прятаться.

Другие очевидцы также отметили, что "чудом остались живы".