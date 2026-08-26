"Люди попадали на пол": очевидец рассказал об атаке ВСУ на ТРЦ "Донецк Сити" Очевидец рассказал о моменте ракетного удара ВСУ по ТРЦ "Донецк Сити"

Москва26 авг Вести.Очевидец ракетного удара ВСУ по ТРЦ "Донецк Сити" рассказал, что в момент атаки люди попадали на пол, а спустя некоторое время вспыхнуло сильное пламя. Комментарий корреспонденту ИС "Вести" дал охранник заведения.

Находился на своем посту, стоял возле центрального входа … Люди разбежались, ... попадали на пол … Пламя такое, было разрушение. Ну и все, 10-15 минут замешательства. Я открыл двери, и они (люди. — Ред.) выходили по одному сказал мужчина

Киевский режим нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Донецка, в том числе по ТРЦ, вечером 26 августа. В заведении находилось много мирных граждан — в настоящее время информация о жертвах или пострадавших уточняется.

На месте работают спасательные службы, идет ликвидация возгорания и эвакуации людей.