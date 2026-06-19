Москва19 июнВести.Территория Донецка подверглась налету украинских беспилотников, в результате чего повреждения получил торговый центр "Донецк-Сити". Об этом сообщает глава городского округа Алексей Кулемзин.
Атака зафиксирована в Киевском районе города.
В результате атаки БПЛА поврежден фасад здания ТЦ "Донецк-Сити"сказано в публикации Кулемзина в MAX
Ранее в штабе обороны ДНР сообщили об активности вражеских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Енакиево. Местных жителей призвали соблюдать меры безопасности.