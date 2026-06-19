В Донецке удары БПЛА привели к повреждениям фасада торгового центра

БПЛА совершили удар по Донецку, поврежден фасад торгового центра В Донецке удары БПЛА привели к повреждениям фасада торгового центра

Москва19 июн Вести.Территория Донецка подверглась налету украинских беспилотников, в результате чего повреждения получил торговый центр "Донецк-Сити". Об этом сообщает глава городского округа Алексей Кулемзин.

Атака зафиксирована в Киевском районе города.

В результате атаки БПЛА поврежден фасад здания ТЦ "Донецк-Сити" сказано в публикации Кулемзина в MAX

Ранее в штабе обороны ДНР сообщили об активности вражеских беспилотников над Донецком, Макеевкой и Енакиево. Местных жителей призвали соблюдать меры безопасности.