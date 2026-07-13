Москва13 июлВести.В воздушное пространство Донецка совершают налет беспилотные летательные аппараты ВСУ. Идет отражение их атаки, сообщает штаб обороны ДНР.
Уточняется, что активность вражеских БПЛА фиксируется над Киевским и Куйбышевским районами города.
Мобильные огневые группы и ПВО работают по дронам противниканаписано в Telegram-канале ведомства
В штабе призвали жителей Донецка соблюдать меры предосторожности.
Ранее о вторжении в воздушное пространство украинских беспилотников сообщалось в Таганроге. Там также идет ликвидация боевой техники Украины.