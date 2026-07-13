БПЛА Украины совершают налет на Донецк, идет их ликвидация ПВО нейтрализуют атаки беспилотников ВСУ в Донецке

Москва13 июл Вести.В воздушное пространство Донецка совершают налет беспилотные летательные аппараты ВСУ. Идет отражение их атаки, сообщает штаб обороны ДНР.

Уточняется, что активность вражеских БПЛА фиксируется над Киевским и Куйбышевским районами города.

Мобильные огневые группы и ПВО работают по дронам противника написано в Telegram-канале ведомства

В штабе призвали жителей Донецка соблюдать меры предосторожности.

Ранее о вторжении в воздушное пространство украинских беспилотников сообщалось в Таганроге. Там также идет ликвидация боевой техники Украины.